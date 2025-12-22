北屯溪東圖書館開館 提供多元友善閱讀空間

盧市長與孩子們大合照。

▲盧市長與孩子們大合照。

台中市政府攜手文英基金會共同打造的北屯溪東圖書館，22日正式開館啟用，為北屯旱溪以東嶄新公共圖書館，也為城市閱讀版圖再添重要一塊！市長盧秀燕出席開幕時表示，溪東圖書館的啟用，不僅是一項公共建設的完成，更是市府落實閱讀平權、推動文化向下扎根的重要成果，象徵台中以人為本、以知識為核心，打造融合永續、創意與書香生活的閱讀空間。

盧秀燕表示，她特別感謝文英基金會長期支持台中的藝文建設，慨捐1.4億，與市府編列近4,500萬元共同興建完成，讓北屯成為閱讀書香最集中的地方，未來溪東的孩子就近就可享有舒適、多元且友善的閱讀服務。

廣告 廣告

立法院副院長江啟臣指出，閱讀力就是城市競爭力，人常言「書中自有黃金屋」，溪東圖書館即是市民的黃金屋，走進圖書館便能獲取知識。台中市將有公共圖書館50座，平均5萬多人就有一座公共圖書館，相當不簡單。另外，週五許良宇圖書館在東勢也要開幕，令人非常期待。

文化局表示，溪東圖書館為三層樓現代建築，樓地板面積約2,250平方公尺，館內規劃分齡分區的閱讀空間，結合紙本閱讀、數位學習與社群交流功能，滿足各族群使用需求。全館導入RFID智慧借閱系統，提供手機借書服務，其中更增設首座自助取書區，預約書到館後市民朋友可持借閱證自行借書，簡化臨櫃取書時間，提升借閱便利性。