北屯溪東圖書館開館 提供多元友善閱讀空間

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市政府攜手文英基金會共同打造的北屯溪東圖書館，今（22）日正式開館啟用，為北屯旱溪以東嶄新公共圖書館、也為城市閱讀版圖再添重要一塊！市長盧秀燕出席開幕時表示，溪東圖書館的啟用，不僅是一項公共建設的完成，更是市府落實閱讀平權、推動文化向下扎根的重要成果；象徵臺中以人為本、以知識為核心，打造融合永續、創意與書香生活的閱讀空間。

盧秀燕指出，她過去在北屯曾擔任民意代表7屆、20幾年，對北屯有強烈的情感，除了興建台74線、市道129號及廍子國中，更期盼幫溪東蓋一座圖書館；因此她上任後隔年便跟文英基金會簽約。「時間過得好快，幸好我們沒有浪費時間。」

廣告 廣告

盧秀燕有感而發地說，她特別感謝文英基金會長期支持臺中的藝文建設，慨捐1.4億、與市府編列近4,500萬元共同興建完成，讓北屯成為閱讀書香最集中的地方；未來溪東的孩子就近就可享有舒適、多元且友善的閱讀服務。

立法院副院長江啟臣表示，閱讀力就是城市競爭力，人常言「書中自有黃金屋」，溪東圖書館即是市民的黃金屋，走進圖書館便能獲取知識。臺中市將有公共圖書館50座、平均5萬多人就有一座公共圖書館，相當不簡單。另外，週五許良宇圖書館在東勢也要開幕，令人非常期待。

文化局透露，溪東圖書館為3層樓現代建築，樓地板面積約2,250平方公尺；館內規劃分齡分區的閱讀空間，結合紙本閱讀、數位學習與社群交流功能，滿足各族群使用需求。全館導入RFID智慧借閱系統，提供手機借書服務；其中更增設首座自助取書區，預約書到館後市民朋友可持借閱證自行借書，簡化臨櫃取書時間、提升借閱便利性。

而北屯溪東圖書館以「永續環保」為核心理念，建築融入雙層隔熱牆、自然通風塔與層層綠意景觀，搭配節能與環保建材，打造一座「會呼吸的圖書館」，讓市民在自然光影與綠意環繞中，享受自在、舒適的閱讀體驗。

館內規劃兒童閱覽區、主題展示區，青少年閱讀區則設有多功能展演空間與討論室；也是首座中市圖分館設有咖啡廳，提供創作、分享與交流的平台，陪伴年輕世代在閱讀及咖啡香激發創意。

中市圖說明，繼綠美圖市立圖書館總館正式開館後，持續擴展大臺中閱讀藍圖；同時市府也持續投入資源，優化館舍環境與閱讀服務品質，讓圖書館成為串聯城市、凝聚社區的重要文化節點。

溪東圖書館自今日起正式對外開放，誠摯邀請市民朋友走進圖書館，在書香中開啟嶄新的生活風景，共同見證臺中閱讀力的持續成長。更多的活動資訊，請至中市圖官網（https://www.library.taichung.gov.tw/）查詢。

北屯溪東圖書館今日正式開館，可望提供多元友善閱讀空間。（臺中市文化局提供）

北屯溪東圖書館今日正式開館，可望提供多元友善閱讀空間。（臺中市文化局提供）