北屯溪東圖書館 開館

北屯溪東圖書館二十二日正式開館啟用。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

台中市政府攜手文英基金會共同打造的北屯溪東圖書館，二十二日正式開館啟用，為北屯旱溪以東嶄新公共圖書館，也為城市閱讀版圖再添重要一塊。市長盧秀燕出席開幕時表示，溪東圖書館的啟用，不僅是一項公共建設的完成，更是市府落實閱讀平權、推動文化向下扎根的重要成果，象徵台中以人為本、以知識為核心，打造融合永續、創意與書香生活的閱讀空間。

盧市長表示，她過去在北屯曾擔任民意代表七屆、二十幾年，對北屯有強烈的情感，她上任後隔年便跟文英基金會簽約。「時間過得好快，幸好我們沒有浪費時間」盧市長有感而發指出，她特別感謝文英基金會長期支持台中的藝文建設，慨捐一點四億，與市府編列近四千五百萬元共同興建完成，讓北屯成為閱讀書香最集中的地方，未來溪東的孩子就近就可享有友善的閱讀服務。

立法院副院長江啟臣指出，閱讀力就是城市競爭力，人常言「書中自有黃金屋」，溪東圖書館即是市民的黃金屋，走進圖書館便能獲取知識。台中市將有公共圖書館五十座，平均五萬多人就有一座公共圖書館，相當不簡單。文化局表示，溪東圖書館以「永續環保」為核心理念，建築融入雙層隔熱牆、自然通風塔與層層綠意景觀，搭配節能與環保建材，打造一座「會呼吸的圖書館」，讓市民在自然光影與綠意環繞中，享受自在、舒適的閱讀體驗。