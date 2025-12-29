北屯無預警大停電 近萬戶陷入漆黑 7757戶搶修中

台中市北屯區29日晚間20時53分驚傳大規模無預警停電，受影響範圍涵蓋軍功里、和平里、舊社里及廍子里等重要生活圈，共計9675戶瞬間陷入一片漆黑，引發地方民眾恐慌。

停電發生時，許多民宅與商業設施電力全斷，路燈隨即熄滅。有民眾當時正在診所就醫，室內瞬間全黑，現場醫護人員緊急應變，醫師甚至被迫拿出手電筒克難照明，才能維持診察與配藥作業，病患在微弱燈光下等待，場面既冷靜又辛勞。

台電表示，此次停電係因饋線跳脫所致，範圍包含東山路一段、軍和街、松竹五路一段及南興一路等區域。事件發生後台電已立即派員趕赴現場，並於20時57分先行復電1918戶，目前仍有7757戶積極搶修中。

