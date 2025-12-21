北屯議員藍白合不了？江啟臣幕僚暗諷盧秀燕前發言人「不接地氣」

許育璿針對吳皇昇看板出現在他的看板下方，特別在臉書發主看法，被解讀為北屯區市議員選舉，藍白應該很難合作。 圖：取自許育璿臉書

[Newtalk新聞] 台中市北屯區下屆市議員選舉因空缺多，藍白陣營各自呈現參選爆炸。爭取國民黨提名的許育璿在臉書PO出一張照片，畫面是他的看板下方新掛出民眾黨參選人吳皇昇的看板。許育璿發文內容中的一句，「雲端上的聲量，補不了地上的坑洞。」被解讀為暗諷吳皇昇「不接地氣」。



對於許育璿的發文以及地方人士的解讀，吳皇昇強調他很平靜的表示，大家都是朋友，可以一起思考開拓更多的支持；這都是正常的過程，多討論是好事情，他不會想太多，會努力讓地方看見，也會全力為地方發聲。

民眾黨目前至少有三人表態爭取提名，除了屢敗屢戰的邱于珊、換選區再戰的許瑞宏，曾經擔任台中市長盧秀燕發言人的吳皇昇則是首度參選公職。國民黨則有許育璿、吳宗學、顏建程、張永漢。

其中許育璿2022年有意在南屯區參選，終究因新人幾乎沒空間，最後連黨內初選都沒登記。他是江啟臣的幕僚，在江啟臣擔任國民黨主席時出任台中市黨部發言人，去年初市議員黃健豪當選立委後，即移轉陣地積極在北屯區經營，經常代表江啟臣出席地方活動。

爭取民眾黨提名的吳皇昇這兩天陸續在選區內掛出看板，有一面正好在許育璿看板的下方。許育璿為此特別在臉書發文：

「今天早上，有位朋友傳來這張照片，讓我想到最近這段時間，藍白合三個字，幾乎成了大家每天都會聽到、看到的關鍵詞。對此，我樂觀其成，也誠心祝福每一位參選人。」

「但對育璿而言，政治最初、也最重要的出發點就是『為民服務，安居樂業』。藍白合不該淪為高層之間的權力分配，或是一場數字計算的遊戲。對一般選民來說，政治合作的唯一核心價值，就是攜手把服務做好、讓每一位市民家人都安居樂業。」

「鄉親都很清楚：『雲端上的聲量，補不了地上的坑洞。』真正的在地服務，從來不是靠網路上的高談闊論，而是走進街頭巷尾、傾聽基層聲音，用汗水與實際行動，一點一滴累積信任與支持。」

「我有資管碩士的理性與邏輯，也有跟隨江啟臣副院長歷練出的紮實服務經驗。我不怕批評，因為批評讓人進步；有錯就改，才會更好。未來不管怎麼合作、怎麼變動，能真正替民眾把問題解決，才是育璿堅持的初心。」

地方人士解讀，許育璿的發文很明顯是衝著吳皇昇而來，應該是吳皇昇確定要參選以來，除了在媒體投書外，也上電視參加政論節目，並且加強社群經營。而許育璿則是以勤走地方為競選主軸，雖然臉書粉專成立一段時間，但追蹤數還未破兩千，而吳皇昇的粉專才成立不到一天，追蹤數已破五千，加上吳皇昇近日成為民眾黨台中市黨部發言人，以網路聲量來說，吳皇昇明顯高於許育璿甚多。

另外一句「藍白合不該淪為高層之間的權力分配，或是一場數字計算的遊戲。」似乎也透露許育璿認為「藍白合」對選民來說，遠不及把基層服務做好來得重要。

吳皇昇在看板上強調自己是「夜市長大的政大碩士」，有位與吳皇昇有類似背景的政治幕僚留言說「強調夜市有點矯情了」，引來一位盧秀燕幕僚按讚。





