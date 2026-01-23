北屯雙核驅動 建商卡位大戰開打

「遠雄樂元」接待中心，取得施工階段減碳44％、全生命周期循環度57％成果，獲頒「翡翠級」減碳認證。（王莫昀攝）

台中房市版圖北移，北屯區成為建商與購屋族關注焦點，並以十四期重劃區與北屯機捷特區兩大區塊為發展核心，堪稱當前最具話題性與潛力的雙主戰場。前者主打高端生活圈與完整機能，後者則受惠捷運機能與開發腹地，吸引大量剛性與首換需求。品牌建商積極卡位，新案齊發，預期將牽動2026年台中房市走勢。

十四期主打高端生活圈

十四期內建設利多雲集，包括漢神洲際購物廣場即將開幕、台中巨蛋規畫推進中，太子置地廣場及北屯運動中心加速興建。在區域發展前景與產品價值雙雙受到肯定下，建商紛紛搶先布局，包括久樘開發「久樘水湳段新案」、豐穀建設「豐穀耘四季」，以及雙橡園開發「雙橡園仁平段新案」等新案都將進場，從產品規格到價格帶均備受市場期待。

廣告 廣告

指標建案大陸「豐莚」、寶輝「PARK」系列，均價皆已坐七望八，一線戰區洲際段更有多案同時進場廝殺，又以「舜元悟野」、「惠宇和慕」兩案關注度最高。

久樘開發也看好區域發展，鎖定北屯水湳段推出新案，該案規畫28至37坪、2至3房產品，基地同時擁有十四期與水湳雙生活圈優勢，並鄰近未來橘、綠線捷運交會的「文心中清站」，交通與日常機能具備完善條件，預計進場後，可望引起市場高度關注。

久樘開發銷售部總經理黃照旺分析，十四期生活圈在大型建設與商業量體的多重推進下，已成為北台中最具話題性的區域，包括餐飲集團和高端醫美也嗅到商機。

機捷特區多剛性首購族

北屯機捷特區，則受惠於捷運綠線通車效應，串聯北屯與市中心、南台中及高鐵烏日站，形成「軌道經濟」發展軸帶。相較市中心成熟區段，機捷特區仍具價格基期優勢，吸引首購族、新青安族群與中長期置產買盤卡位，成為北屯另一個穩定成長的支撐點。隨著重劃區開發進入中後期，早期的2字頭甜甜價早已消失。

預售屋單價目前多數建案開價落在每坪50萬至60萬間。部分知名品牌建商（如遠雄、惠宇、漢宇等）或具備景觀優勢的建案，高層戶單價已站上6字頭。

與過去幾年純靠 COSTCO 支撐不同，2026年是機能大爆發的一年，如統一敦富商場預計於2026年上半年完工開幕，敦富路（俗稱機捷大道）兩側的餐飲、藥妝店已具規模，生活便利性顯著提升。雖然政府稅制抑制了投機客，但機捷特區因「就業人口支撐」與「交通不可替代性」，剛性需求依然強勁。2026年的機捷特區已經從「買未來」變成「買現在」，機能已漸完備，生活品質較早期好很多。

目前熱門重點預售案，包括總銷逾百億的「遠雄樂元」，基地2147坪、規畫為2至3房，依截至目前已揭露的實價登錄資料顯示，平均成交單價每坪55.91萬元，歷史最高單價61.73萬；另還有「永尚謙玥」、寶佳旗下和峻建設推出的「松竹敦富」等案。受政府打房影響，北屯近期漲勢已較以往明顯緩和。由於區域產品規畫多以小坪數為主，目前仍有部分建案可望以千萬上下的總價購入全新2房，對於「逐捷運而居」的小資通勤族而言，具備極高的比價優勢。

遠雄接待中心減碳有成

近年來為了營造產品附加價值，建案紛紛強化藝文、物管、餐飲功能，不過，也有業者從品牌永續下手，推動ESG，如遠雄集團2018年啟動FGN永續行動願景，遠雄建設於2021年推動工地再生計畫、2024年11月宣布減碳元年啟動。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄集團2024年就已宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，而代銷體系亦要思考如何契合企業精神落實減碳規畫，故先由接待中心入手，目前每個接待中心建材再生利用率可達7成。

遠雄房地產近日正式對外發表並獲第三方單位認證的「低碳循環接待中心」成果。位於台中北屯機捷特區「遠雄樂元」接待中心，取得施工階段減碳44％、全生命周期循環度57％的具體成果，並獲頒最高級別「翡翠級」減碳認證。

協助遠雄推動減碳、永續工作的政大地政系教授孫振義指出，一個人走得快，但一群人走得遠，鼓勵遠雄房屋持續推廣下去。