北屯驚險守住台中冠軍 梧棲量能翻倍年增率冠六都

台中全市2025年房地產僅梧棲、石岡、和平三區的量能叫2024年增加，其餘26區交易量全數衰退。（攝影／鄭國強）

2025年台中全年買賣移轉棟數約4.25萬棟，較2024年的約5.5萬棟減少約22.7%，交易量為近7年新低！全市僅梧棲、石岡、和平三區的量能叫2024年增加，其餘26區交易量全數衰退。其中梧棲區2025年量能高達5561棟，雖然未能超過北屯的5898棟摘下台中冠軍，但年增率高達102.9%，增幅高居六都第一名，可說是2025房市的最大黑馬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，受到台中港特定區大案交屋潮湧現帶動，梧棲2025年的單月買賣移轉量屢破區域單月新高，甚至連續2個月奪下六都交易量冠軍，但年底交屋潮暫告一段落，量能沒能進一步衝高，因此讓北屯以不到300棟的差距驚險蟬聯台中冠軍寶座。

北屯區雖然守住台中市交易量第一名的頭銜，但2025年總量不到6000棟，與2024年的破萬棟相比，年減幅達42.7%，除了因新案交屋量縮減外，近兩年北屯新案房價飆升，即便是相對外圍的區段，也要價4字頭，讓市場主力的首購買盤轉趨保守，使買氣不如往年暢旺。

