北川景子素顏演出單親媽不惜鋌而走險 為《午夜之花》展歌喉前先求教於他

電影《午夜之花》由導演內田英治自編自導的原創作品，由北川景子飾演一名為了替孩子完成夢想，不惜非法販售毒品的單親媽媽。因應劇情而在片中大展歌喉的她開拍前緊張不已，同台演出的人氣樂團主唱澀谷龍太則傳授訣竅說：「唱歌重要的不是技巧，而是靈魂。」

繼五年前以《午夜天鵝》榮獲日本奧斯卡最佳影片後，內田英治再次自編自導《午夜之花》，找來過往總給人亮眼形象的北川景子飾演一名為了替孩子完成夢想，不惜非法販售毒品的單親媽媽。

片中北川景子幾乎素顏演出，蒼白的肌膚和染成藍色的頭髮，增添幾分遊走在邊緣的神秘感。至於與她搭檔，負責在交易時保護她的地下格鬥選手多摩惠，由《全裸監督》一戰成名的森田望智演出。兩人在片中相互扶持，將女性之間最真摯的情誼展露無遺。被生活逼到絕境的北川景子直接向森田望智喊話：「希望你可以成為我的家人，和我一起守護我的孩子。」兩人突破性的動人演出，也分別獲得報知電影獎最佳女主角和最佳女配角肯定。

北川景子與內田英治因日劇《落日》結緣，當時後者表示，下次若親自擔任編劇的作品，希望能再次邀她演出，因而促成此次合作。已為人母的北川景子表示，讀劇本時，對於角色夏希為實現孩子的夢想而不惜一切豁出去，相當有感觸，「夏希的選擇有點極端，但我認為每個父母在教養孩子的過程中都會犯錯，夏希始終非常努力嘗試、摸索，該如何盡全力養育孩子，這點讓我很感動。」

北川景子和飾演夏希兒女的小演員相處非常融洽，「拍攝經常從早到晚，我很快就發現，如果兩個小演員玩得太久，他們會累到睡著。所以我會盡量避免跟他們玩比較劇烈的遊戲，也努力想辦法讓孩子們保持精力充沛到晚上。不過，即便我沒有刻意扮演母親的角色，他們也很快就和我建立起親密感，彷彿真正的母子般自然互動。」

至於片中另外兩位男演員佐久間大介和澀谷龍太都是音樂人出身，北川景子笑稱，私下三人常常一起聊音樂，加上這一次在片中有唱歌的戲，讓她開拍前緊張不已，特別向主唱出身的澀谷龍太討教，後者告訴她：「唱歌重要的不是技巧，而是靈魂。」才讓她吃了定心丸。

《午夜之花》描述單親媽媽夏希（北川景子 飾）為了躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，雖然日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計。某天她偶然撞見有人買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏。夏希遇見內心孤獨的格鬥選手多摩惠（森田望智 飾），後者自願成為夏希的保鑣，兩人組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一位女學生意外身亡，讓她們的命運有了意想不到的轉變。該片將於2月6日在台上映。

