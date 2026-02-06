北川景子首奪影后 邪惡藥頭一出場她「手抖到拿不好錢」

北川景子透露被澀谷龍太的演技震懾，「當下我真的手會忍不住發抖，連錢都拿不好！」天馬行空提供

電影《午夜之花》為導演內田英治繼五年前以《午夜天鵝》榮獲日本奧斯卡最佳影片後，再次自編自導的原創人性之作。他表示，自己當年在寫《午夜天鵝》的劇本時，就在思考之後要寫一個在夾縫中求生存的「母親」故事。找來日本人氣女星北川景子擔綱主演，並集結森田望智、佐久間大介、澀谷龍太等豪華卡司同台演出。

人母北川景子飆演技！首獲影后肯定

本片不僅成功入圍日本奧斯卡五項大獎，北川景子和澀谷龍太也分別榮獲藍絲帶電影獎最佳女主角、最佳新人獎。從影多年的北川景子坦言，自己一直以來都很渴望嘗試不同角色，20幾歲時因為外型關係，大多演出魅力四射、堅強正義的角色；直到結婚生子之後，角色範圍反而大幅擴展。「這次我在《午夜之花》當中飾演的角色夏希，她是一位母親，同時也是個有缺陷、不完美的人，我很開心內田英治導演願意將這個角色交給我！」

她形容夏希雖然犯罪，但並不是壞人，而是一位充滿關西式幽默感的母親，為了養育孩子努力賺錢，因此在表演時極力避免將她演得古怪，而是盡可能呈現她與孩子之間純粹自然的一面。「雖然她的選擇比較極端，但夏希和許多職業媽媽一樣，即使在外工作疲憊不堪，回到家面對孩子們仍努力收起疲態、展現笑容，這個部分也讓我感到相當動容。」

北川景子坦言，自己一直以來都很渴望嘗試不同的角色，直到結婚生子之後戲路才變寬廣。天馬行空提供

澀谷龍太扮藥頭太壞！北川景子嚇到手抖

澀谷龍太首次挑戰拍戲，拿下新人獎肯定。天馬行空提供

此外，日本搖滾樂團SUPER BEAVER主唱澀谷龍太，2021 年以《東京復仇者》主題曲〈呼喊你的名字〉迅速竄紅後，出色的唱功與充滿渲染力的詞曲創作深受粉絲喜愛。此次他首次挑戰戲劇演出，在片中飾演大藥頭佐藤，大展邪惡魅力。

對於澀谷龍太的演出，北川景子也大表肯定：「拍攝時我真的有被澀谷先生的氣場震懾到，有一場戲是我所飾演的夏希來到佐藤（澀谷龍太 飾）面前，當著他的面拿出錢包，把錢倒出來跟他說：『這是我全部的財產。』當下我真的手會忍不住發抖，連錢都拿不好！」《午夜之花》在台熱映中。



