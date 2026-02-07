北川景子《午夜天鵝》淪毒販！被藥頭嚇到手抖「亮全部財產」求饒

北川景子在《午夜之花》中飾演不斷帶著孩子躲債的單親媽。（天馬行空提供）

日本導演內田英治繼5年前以《午夜天鵝》榮獲日本奧斯卡最佳影片後，再次自編自導的原創人性之作《午夜之花》，找來日本人氣女星北川景子擔綱主演，並集結森田望智、佐久間大介、澀谷龍太等豪華卡司同台演出，他表示自己當年在寫《午夜天鵝》的劇本時，就在思考，之後要寫一個在夾縫中求生存的「母親」的故事，成功入圍日本奧斯卡五項大獎，北川景子和澀谷龍太也分別榮獲藍絲帶電影獎最佳女主角、最佳新人獎。

《午夜之花》故事描述單親媽媽「夏希」（北川景子飾）為了躲避債主，帶著2個孩子逃到東京，雖然日夜兼職拚命工作，仍難以維持生計，某天夜裡，她偶然撞見有人在買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏，夏希遇見了內心孤獨的格鬥選手「多摩惠」（森田望智飾），她自願成為夏希的保鑣，2人組成搭檔，進行更危險的交易。然而，一位女學生意外身亡，卻讓她們的命運有了意想不到的轉變。

澀谷龍太作為日本搖滾樂團SUPER BEAVER的主唱，2021年以《東京復仇者》主題曲〈呼喊你的名字〉迅速竄紅，出色的唱功和充滿渲染力的詞曲獲得廣大粉絲的喜愛。此次他首次挑戰戲劇演出，在片中飾演大藥頭佐藤，大展邪惡魅力，對於澀谷龍太的演出，北川景子也大表肯定，「拍攝時我真的有被澀谷先生的氣場震懾到，有一場戲是我所飾演的夏希來到佐藤（澀谷龍太片中角色名）面前，當著他的面拿出錢包，把錢倒出來跟他說『這是我全部的財產』，當下我真的手會忍不住發抖，連錢都拿不好！」

澀谷龍太在《午夜之花》中飾演大藥頭。（天馬行空提供）

出道超過20年的北川景子坦言，自己一直以來都很渴望嘗試不同的角色，20幾歲時因為外型的關係，大多演出魅力四射、堅強正義的角色，直到結婚生子之後，扮演的角色範圍反而大大擴展了，「這次我在《午夜之花》中飾演的角色夏希，她是一位母親，同時也是個有缺陷、不完美的人，我很開心內田英治導演願意將這個角色交給我！」

她形容夏希雖然犯罪，但並不是一個壞人，而是一位充滿關西式幽默感的母親，為了養育孩子努力賺錢，因此在表演時極力避免將她演得古怪，而是盡可能呈現出她和孩子之間純粹自然的那面，「雖然她的選擇比較極端，但是夏希和許多職業媽媽一樣，即使在外工作疲憊不堪，回到家面對孩子們仍努力收起疲態、展現笑容，這個部分也讓我感到相當動容。」《午夜之花》在台熱映中。

