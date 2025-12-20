北巿隨機攻擊案慰問傷患 賴清德︰重要公共場所部署快打部隊
卓榮泰：重要交通樞紐加強戒備提高見警率將持續
台北市19日發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天（20日）一早分別至多家醫院探視慰問傷者，對於不幸罹難民眾表達最深切哀悼並慰問家屬，並要求相關單位徹查歹徒犯案動機、有沒有共犯等。賴清德強調，以這起事件為鑑，在公共場所及人流眾多地方加強部署警力與快打部隊，確保民眾安全與社會安定。此外，行政院長卓榮泰今天赴馬偕醫院慰問傷者及家屬時說，為安定民心，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站提高見警率作法將持續一段時間。
男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，已造成至少4死、多人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。
總統賴清德與卓榮泰今天上午分頭赴醫院慰問事件傷者及家屬。
賴清德說，首先他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患。他也要對這個事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現的英勇行為，令人欽佩」。
賴清德表示，他已要求檢警調等相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使等，一定要進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。未來政府將以這起事件為鑑，在公共場所及人流中多的地方，一定要加強部署警力，且一旦有事情發生，快打部隊能即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。
總統府上午發布新聞稿指出，賴清德表示，政府將強化公共場所與人潮聚集區的警力與快打部隊部署，提升即時應處能力，確保民眾安全與社會安定。
台大醫院院長余忠仁說明傷患狀況。他表示，昨晚共有2名傷患送抵台大醫院，其中一人到院前已死亡，死因為左胸穿刺傷，傷及左肺與左心房，造成大量內出血，經急救仍宣告不治。
余忠仁說，另一名傷患於晚間7時許送達，為左頸部刀傷撕裂傷，經探查與手術處理後完成初步縫合，未傷及內部器官，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，僅略感疲憊，整體狀況無礙。
卓榮泰上午在馬偕醫院受訪時表示，感謝醫護團隊連夜搶救事件受害者，其中一名劉姓傷者是北捷人員，昨天基於職責所在為保護機房，因發現煙霧與大火，趕緊衝出來意圖撲滅、搶救，以至於受到嗆傷，所幸沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，目前正在急診留觀，也許狀況穩定後，就能返家休息。
卓榮泰說，劉姓傷者負起責任，讓所有可能的損害、危險降到最小，行為甚至可以成為大家共同學習的教材，希望北捷能給予嘉獎。
談到不幸死亡的蕭姓死者，卓榮泰說，蕭先生當時遭張姓犯嫌持刀砍傷，現場其實有醫生即刻協助進行必要的急救，但失血量過多，雖然馬偕團隊一直急救到凌晨4時，最終仍宣告不治。
卓榮泰表示，蕭先生的家人心情很沉重，希望能夠了解到事件動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼會讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。
他說，政府定會了解動機與原因，後續並會進行檢討與加強，同時國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，也都會加強戒備、提升見警率與增加員警相關配備，這會持續一段時間，務必讓民眾心理安定。
卓榮泰也說，警政署正強力偵辦此案中，而對於社群平台上有人發布不實，或是引起大家不安的訊息，政府絕對會制止，且會透過種種管道，揪出這種造成社會動亂者，也請大家不要傳遞不實訊息，保持最起碼的安定，「給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾」。
