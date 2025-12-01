北市下午大停電！中山、松山區陷漆黑 松山機場也遭殃

松山機場於12月1日下午1點40分左右發生突發停電事件，導致候機室瞬間陷入漆黑，至少數百名旅客受到影響。根據初步調查，停電原因為台電連結饋線跳脫，部分區域的照明受到影響，然而報到與登機作業仍正常進行。

據旅客反映，停電發生時，行李電梯無法運作，候機室內一片黑暗，免稅店也僅有緊急照明。松山機場方面表示，雖然部分區域無法照明，但報到和登機流程並未受到影響，台電尚未提供恢復供電的具體時間。

民航局指出，國際線於13:36時發生跳電，隨即啟動發電機以維持旅客報到與通關作業，儘管電扶梯暫時無法運作，但大部分服務仍能繼續。相關單位正持續監控情況，並希望能盡快恢復正常供電。

據了解，不止松山區的松山機場傳出停電，就連台北市中山區也傳出停電，民眾對於突如其來的停電感到驚訝和不滿。有網友留言稱，「準備通關竟然停電，真是太衰了！」另一名中山區的居民則表示，「不只停電，連網路也不能用，真是讓人困擾。」台電公司表示，目前正在調查停電的原因及影響範圍，尚未提供具體的回應。

