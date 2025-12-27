北市下水道施工意外！2工人一氧化碳中毒「1人昏迷」 路人聞呼救聲急報警

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

臺北市中山區林森北路、南京東路一段交叉路口近日正進行下水道施工，不料今（27）日清晨驚傳2名作業人員因一氧化碳中毒發生意外。當時路過的民眾聽到呼救聲後緊急報警，醫護人員隨即將兩人送醫。其中一名工人送醫時一度失去意識，經醫院搶救後已脫離危險。

臺北市中山區一下水道施工，不料今（27）日清晨驚傳2名作業人員因一氧化碳中毒發生意外（圖／翻攝畫面）

據警方初步了解，這起意外發生在27日淩晨5點多，當時31歲的鄭姓男子與57歲的蔡姓男子正在施作下水道工程，由於地下空間狹小，而現場擺放的發電機排放出不明廢氣，造成蔡姓男子當場陷入昏迷。

廣告 廣告

事發當下，鄭姓工人察覺異狀立刻大聲呼救，剛好路過民眾聽到後，隨即求助於一旁值勤的義交並報案。消防局接獲通知後迅速趕赴現場，將受困地底的兩人救出。其中蔡姓男子情況危急，鄭姓男子意識尚屬清醒，兩人均被緊急送往醫院接受治療。

據調查，事故主因疑似為通風不良的下水道內放置了引擎發電機，產生的氣體在地底持續擴散，才引發中毒。所幸蔡男在院方努力下目前已恢復意識，警方也已通知29歲的李姓工地負責人前往說明，確切案情還待進一步釐清。

更多FTNN新聞網報導

竹科廠房傳工安意外！「鷹架倒塌」3工人從5米高墜落 管理局回應了

大安區建地爆工安意外！電梯操作員21樓墜落慘死 市府開罰30萬、勒令停工

花蓮站調車釀悲劇！36歲調車工遭貨列撞擊不治 台鐵調查作業流程疏失

