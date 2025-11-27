北市不動產公會攜手刑事局 跑在防詐最前線

知名寵物貓「黃阿瑪的後宮生活」主角黃阿瑪，這回不只萌力滿點，更化身全民反詐吉祥物！台北市不動產仲介經紀商業同業公會攜手刑事警察局，於11月23日在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，號召全民一起「跑」在防詐最前線。

本次活動以推廣反詐觀念及傳遞公益為核心，路跑報名費全數投入社會救助、長者照護及弱勢關懷等公益用途。活動現場特別邀請人氣貓星「黃阿瑪」擔任反詐吉祥物，手舉「全民防詐」標語，呼籲民眾擦亮眼睛，遠離詐騙陷阱，成為現場最吸睛的焦點。

刑事警察局表示，本次參與路跑的多為年輕族群與親子家庭，而年輕人正是最容易受到「網路購物詐騙」侵害的族群。根據165反詐儀錶板統計，114年10月全臺共發生4,141件假網拍詐騙案，財損金額高達2億8千多萬元。刑事局詐防中心主任張文源也藉此機會提醒民眾，切勿輕信陌生賣家或不明連結，應透過官方平台交易，保障自身權益。

張主任也在活動中分享實際案例：新北市一名女高中生在Threads上購買BLACKPINK演唱會轉售票時，遭遇假賣家引導至「7-11賣貨便」偽網站，並以「實名認證」為由，要求提供無卡提款QR Code，結果帳戶遭提領逾6萬元。張主任指出，這類假網拍詐騙常以偽裝網站、假客服為手法，誘使被害人逐步落入陷阱。雖然個案金額不高，但件數居高不下，提醒民眾務必保持警覺。

活動現場不僅有刑事局「反詐行動車」開進會場，民眾可打卡換取限量小禮物，除暴特勤隊也特別進行武裝展示，讓大家近距離體驗警政專業的震撼魅力。台北市不動產公會更邀請台北市政府警察局松山分局及中正第一分局設攤舉辦互動遊戲，結合反詐與交通安全宣導，寓教於樂。

主辦單位表示，希望透過這場「幸福家園」公益路跑，讓社會大眾在健康運動中認識防詐觀念，凝聚警民力量，共同打造安全、幸福的生活環境。刑事局也呼籲民眾，遇到可疑訊息或網站，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線求證，一起守護無詐的幸福家園。

