北市不普發現金！何孟樺批「三不守財奴」 蔣萬安：別偷換概念
中央將於11月上旬普發現金1萬元，台北市議會、國民黨與民進黨皆要求「還稅於民」，不過台北市政府認為難掌握財源增加情形，因此現階段沒有普發現金的條件。對此，民進黨議員何孟樺批台北市長蔣萬安為不規劃、不發錢、不建設的「三不守財奴」，蔣萬安則反擊：「要把狀況搞清楚，不要偷換概念、雙重標準。」
台北市長蔣萬安昨（29日）率團隊進入議會報告「114年度追加減預算與115年度總預算案」，民進黨議員何孟樺在質詢時指出，蔣萬安先提出普發現金，如今中央舉債要發了，要台北市政府發的時候卻縮起來了。何孟樺進一步提出疑問：「蔣萬安稱中央超徵與地方超徵不一樣，所以中央可以發、地方不能發，民進黨主張台北市的歲計賸餘，就是中央補助的結果，中央給你錢，為什麼不發給大家？」
蔣萬安回應，歲計賸餘是台北市的老本，不應該拿台北的老本來發現金，中央是稅收超收，這才是「還稅於民」。台北市超收稅收在去年僅34億元，議員要求將34億元拿來因應美國關稅，現在又要拿來發現金，「要把狀況搞清楚，不要偷換概念、雙重標準」。
何孟樺表示，每年增加的錢台北市就是沒有用，舉債不還、建設不做，不知道做了什麼建設，就是放著生利息。蔣萬安反問：「台北市政府努力做校校有公托、興建捷運、生生喝鮮奶、社宅、市場改建，議員反對嗎？反對就要大聲講。」雙方唇槍舌戰，火藥味十足。
