北市中小企業綠色轉型 品牌永續走秀展現ESG創新力
【警政時報 司徒／臺北報導】以「永續臺北成果秀－走一場永續的未來」為主題，臺北市政府產業發展局(5)日在華山文創園區盛大舉辦「永續臺北好企機：永續新潮x ESG嘉年華」活動，透過時尚走秀結合市民日常故事，展現市府輔導企業ESG永續轉型成果，並藉由三大永續生態圈主題展覽、集章換好禮等趣味活動，邀請民眾共同體驗一日永續生活。
產業局吳欣珮副局長表示，臺北市中小企業佔整體企業比例高達九成以上，是城市發展永續競爭力的關鍵。永續臺北好企機這項計畫的核心價值即是「由輔導中小企業永續轉型，進而帶動並影響市民的日常生活能更永續」。三年來，產業局已培育19家中小企業永續轉型，涵蓋餐飲、批發零售、製造、運輸等8種產業，推動超過30個永續行動，並協助企業將永續行動對接聯合國永續發展目標(SDGs)，今年更加碼輔導企業取得以企業或產品為主體的永續認證。為協助企業透過與外部合作方式共創永續行動，也收錄37家中小企業共56項的永續解方匯集成《Taipei SElect：ESG錦囊妙計》型錄，以降低企業踏入永續轉型的門檻。
8大品牌永續成果登上伸展台，其中老字號烘焙品牌聖瑪莉，將烘焙麵包創意結合成手提包，走上舞壇展現品牌永續實踐，透明與減碳、美味無負擔；湛盧咖啡以咖啡師手沖咖啡的形象走秀，展現台灣精品咖啡界元老永續轉型的精神；MUME 為台灣精緻餐飲代表品牌之一，致力於引領永續餐飲風潮；NUPELLE 是由台灣老字號環保皮革供應商 Foremost 集團所創立之素皮革材料品牌，登上伸展台的精美素食皮革外套，就是由鳳梨纖維製作而成；客麗絲為本土專業頭皮養護與染髮品牌，致力於推動「綠色髮廊」轉型，植物健染消費者 DIY 產品，使用有機契作的植物原料，染出漂亮髮色；逸昇設計專注於包裝結構研發與視覺設計整合，設計兼具美感與環保效益的紙盒、包裝，達到省紙、可回收與再利用的目標，舞台上展示以特殊結構設計的多通功能紙盒，既可以手提、堅固結構還可以充當椅座與腳凳；青青食尚花園會館以婚紗走秀，展現積極推動綠色婚禮與永續企業餐宴等理念；嘉時航運為離岸風場國際客戶提供船舶服務，船員以帥氣制服亮相，展現培育具永續意識的專業船員梯隊的精神。
展區以「永續食尚生態圈」、「風格美學生態圈」、「安居城旅生態圈」三大永續生態圈為主題，揭示受輔導企業的轉型成果：「永續食尚圈」集結食品與餐飲品牌，包含烘焙品牌聖瑪莉經輔導後取得ISO22000、HACCP永續認證，並於7間門市打造永續專區；輔導精品咖啡品牌湛盧咖啡對濾掛咖啡產品進行碳足跡盤查，並培訓配豆師成為永續大使，將永續故事融入咖啡體驗，引導消費者關注永續議題。
「風格美學圈」及「安居城旅圈」分別涵蓋設計與美學品牌、生活及住宅品牌，例如頭皮養護與染髮品牌客麗絲，研發3款天然植物健染產品，使一般消費者也能選購，響應更永續的染髮方式；青青食尚花園會館則串聯上下游供應鏈進行碳盤查，帶領供應鏈共朝永續發展，讓永續不只是為自己好，而是希望產業共好。
