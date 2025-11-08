北市中山區出事了！公車撞施工告示牌釀3傷
台北市中山區今（8）日上午10時40許發生一起驚險的交通事故，一輛643路新店客運於四平街與松江路的交叉路口，疑似速度過快自撞路面施工告示牌，事故共造成3人受傷，包括一名44歲女性及兩名6歲幼童，送醫傷者意識皆清醒。
事故發生後，警方迅速抵達現場，目前正展開調查以釐清事發原因。
