北市中山區出租套房火警！22歲女住戶點香氛蠟燭釀禍

台北市某公寓4樓今早10時許起火，警、消獲報馳援。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市中山區中山北路二段137巷內某公寓4樓，今日上午傳出火警，轄區中山分局中山二派出所獲報後，立即派員警到場配合消防單位進行搶救，22歲林姓女住戶抱貓驚醒逃出無大礙，疑似因林女點香氛蠟燭助眠，不慎燒毀地毯引發火警，依公共危嫌罪嫌送辦。

警消於上午獲報到場滅火，員警配合消防單位進行搶救，並同步實施交通管制及周邊警戒維護，確保救災動線順暢。現場為大樓出租套房起火，火勢撲滅後套房住戶85歲蔡姓男子因濃煙嗆傷，由救護人員送醫治療，所幸並無生命危險。

警方初步調查指出，火警是因22歲林姓女住戶在屋內點燃香氛蠟燭入睡，蠟燭燃燒後傾倒，引燃屋內地毯產生大量濃煙，進而波及鄰近住戶，林女於睡夢中被刺鼻焦味驚醒，發現屋內起火後大聲呼救，並抱起心愛的貓咪往外衝。

林女因疏忽導致火災發生，警方詢後將林女依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。警方提醒，使用香氛蠟燭、線香或各類電氣產品時，切記「人離火熄」，應隨時注意用火用電安全。

