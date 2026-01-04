北市中山區民宅4樓大火！50歲婦人受困送醫 濃煙烈焰沖天畫面曝光

記者林盈君／台北報導

4日凌晨3時許，台北市中山區龍江路某民宅4樓，突然傳出火警，消防局獲報後立即出動人車趕抵，到場時公寓4樓火光沖天，隨即佈水線灌救，火勢約30分鐘後撲滅，救出一名年約50歲的婦人，所幸其意識清楚，被送往北市聯合醫院仁愛院區治療，詳細起火原因還要進一步釐清。

台北市中山區龍江路某民宅4樓，今天清晨突然傳出火警。（圖／翻攝畫面）

初步調查，今天凌晨，台北市消防局獲報後，立即出動35車、94人馳援，並救出受困的50歲婦人。消防局指出，現場燃燒面積約25平方公尺，主要燃燒物為屋內的家具及裝潢，起火原因待查。

