北市中山區轎車深夜擦撞分隔島翻覆 駕駛受傷送醫

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區昨天深夜發生一起轎車翻覆大馬路的交通意外事故，1輛由謝姓男子駕駛的白色轎車，因不慎擦撞路邊分隔島，當場翻了大一圈，翻覆在大馬路中間，嚇壞過往眾多車輛，造成謝姓駕駛受傷，緊急送醫治療，幸無大礙。

警方表示，昨天晚上11時許，謝男駕車沿新生北路2段由南往北方向行駛，當時前後車輛非常多，卻突然一直往左偏，直接擦撞路邊分隔島，致車輛翻覆。

案發時，其他車輛見狀，紛紛閃避，幸好沒有遭到波及。

轄區台北市警局中山分局交通分隊接獲110報案，指稱新生北路2段與民權東路2段口發生交通事故，立即派員趕赴現場處理。

警方到場時，謝姓駕駛人意識清楚，後由救護人員協助送醫治療，並現場實施酒測，酒測值為0mg/L，未涉酒後駕車。

警方提醒，用路人駕駛車輛時注意前方路況，避免操作導航或其他車內設備而分心，以防事故發生。

