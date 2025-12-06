北市中山區連環性騷！男「連摸6女臀部」 遭合力圍堵

台北市 / 綜合報導

台北中山區昨(5)日晚間爆出連環性騷事件。一名50歲的簡姓男子在熱鬧的中山捷運站外，趁著人多接連對6名女性襲臀騷擾，被發現後還打算落跑。現場受害女子氣壞了紛紛跳出來指認，還有熱心民眾將他壓制圍住，最後警方到場，將男子逮捕送辦。

目擊民眾VS.被害女子說：「哇你還用手捏了一下是不是，你也被摸嗎，哇你還用手捏了一下是不是，你也被摸嗎，抓住他。」民眾紛紛圍上前大聲質問，嫌犯搖搖頭轉身想逃離現場。目擊民眾VS.被害女子說：「他剛剛過馬路的時候摸我屁股，哇，所以不只一個人。」

大家好氣好氣一言我一語，表示被男子騷擾，還有被害者的老公氣得把將他壓制在地，被害女子老公VS.嫌犯VS.被害女子說：「你有摸嘛，我還好，我超不爽的，這樣叫沒有，女生有要報警嗎。」嫌犯跌坐在地還一臉無奈，拚命想解釋卻又無話可說，再次試圖落跑被攔住去路。

目擊民眾說：「後來我們看到周遭有一些小女生他們的神色不是很自然，然後口中說著有變態摸她們之類的，然後這時候，我正前方又看到，有一位神情不是很自然的男子，然後他好像有一點倉促。」

事發在昨日晚間9點多，人來人往的台北市捷運中山站外，50歲的簡姓嫌犯疑似趁著人潮眾多，在捷運站周邊襲臀，員警獲報到場將男子帶返所，經過清查發現受害女子竟然多達6人，中山一派出所副所長邱毓書說：「接獲110報案稱，中山捷運站4號出口附近，疑似有女子遭性騷擾情事，立即派員直赴現場，經警方了解，現場被害人與友人共同指認，一名男子，無故觸摸被害人身體，遂將該男帶返所。」

自以為混在人群中不會被發現，行徑實在大膽，所幸有現場有許多民眾合力壓制沒讓人逃跑，警方呼籲若遇到類似事件一定要保持冷靜、大聲呼救，並儘速通報警方到場。

