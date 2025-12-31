北市中山區養生館涉經營性交易 遭市府斷水斷電

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市民生東路2段某間養生館去年11月被查獲非法經營性交易，負責人等人被送辦，業者事後再度對外營業，仍被轄區警方查獲，中山警分局與都發局對此間違法養生館斷水斷電。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料表示，轄區民生東路2段某處1樓的養生館因涉嫌從事不法行為，影響附近治安、社區安寧及兒少保護，造成社區潛在危害。

警方表示，此間養生館去年11月被查獲非法經營性交易，當時負責人包含女性服務員等6人被送辦。近期蒐證調查發現此間養生館再度對外營業，立即埋伏蒐證。

中山警分局今年11月25日再度查獲此間養生館非法經營性交易，營業負責人、工作人員及女按摩師等5人被依涉嫌妨害風化移送及裁罰，警方通報台北市政府都市發展局依法裁處業者罰鍰，並停止建物供水、供電。

台北市政府為展現公權力即時介入執法強度，中山警分局昨天下午會同台北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司執行斷水斷電處分，抑止不法行為。

中山分局表示，今年以來已取締轄區色情營業場所24件，比去年13件增加11件，對於都會核心區域、校園周邊、人口密集地段的色情不法場所，將列為後續重點查緝對象。

警方說，將持續透過與市府跨機關合作，迅速採取必要行政強制措施，展現市府團隊維護治安、守護市民安全與兒少權益決心。（編輯：李錫璋）1141231