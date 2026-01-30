北市中山墜樓案！48歲男身亡 家屬崩潰北上認屍

台北市中山區一段某大樓昨（29）日晚間10時發生墜樓事件。（示意圖／Pixabay）





台北市中山區一段某大樓昨（29）日晚間10時發生墜樓事件，一名男子倒臥一樓身亡，目前警方已通知家屬北上認屍。

男子墜樓身亡

台北市中山區一段某大樓昨（29）日晚間10時，一名男子墜樓重擊遮雨棚後倒地身亡，警方獲報到場確認身分後，進入男子屋內查看，初判是從大樓公共空間窗戶墜下，未有外力介入。

據了解，死者為48歲蔡姓男子，從事外送工作，而他的家屬已接獲通知北上認屍，詳細案情仍在調查中。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

快訊／台中男砍廣場舞老師 徒步逃上國道遭撞

