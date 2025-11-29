政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導

2026選戰提前開跑，台北市中山、大同選區，王世堅選上立委後，空出一個席次，黨內不少人都有意爭取，包括總統府副秘書長子弟兵朱政麒、海委會主委管碧玲女婿林子揚，都將投入初選，今天王世堅也以母雞身分，將原服務處傳承給主任賴俊翰，象徵交棒。





北市中山大同選戰熱！ 王世堅力挺＂交棒＂子弟兵賴俊翰

民進黨立委王世堅（左）位在中山區的服務處交棒給子弟兵賴俊翰（右） 力挺他參選2026台北市議員（圖／民視新聞）





民進黨立法委員王世堅拿香敬拜，原先的服務處，正式掛牌給子弟兵賴俊翰，傳承意味濃厚。

廣告 廣告

立委（民）王世堅：「我個人在台北市議會，我歷任這麼多位市長，打馬屠龍一直到"柯學家"，到成為"蔣師"，我這樣子的過程當中，我看了非常多，我也做了那麼幾10年，我進到立法院以後，應該在中山區這邊的棒子，應該要就交給賴俊翰。」

台北市議員（中山大同）擬參選人賴俊翰：「很謝謝委員，因為他帶動了我一些知名度上來，我媽媽也是我們大同區的里長，他也做了六屆24年了，所以我一直都在我們中山大同這邊活動。」

北市中山大同選戰熱！ 王世堅力挺＂交棒＂子弟兵賴俊翰

何志偉子弟兵朱政麒也宣布投入中山、大同區議員初選 面對眾多黨內競爭者他表示平常心看待（圖／民視新聞）





原本是王世堅服務處主任的賴俊翰，宣布接棒參選台北市議員。目前中山、大同選區，現任的還有林亮君、顏若芳及官司纏身的陳怡君，新人部分賴俊翰外，還有何志偉子弟兵朱政麒及海委會主委管碧玲女婿林子揚等，黨內競爭激烈。

台北市議員（中山大同）擬參選人朱政麒：「我是很平常心看待，不管誰來參選，其實都要依照黨內的初選機制，來得到提名。」

台北市議員（民）顏若芳：「對於現任來說，當然新人非常多，我們都還是會有很大的壓力，可是我相信，用我們的政績，用我們的勤跑基層，用這四年累積下來的服務，我希望當然能讓選民看到認同，進而繼續支持。」

北市中山大同選戰熱！ 王世堅力挺＂交棒＂子弟兵賴俊翰

尋求連任的議員顏若芳坦言多名新人投入選戰確實會有壓力 但會用政績來取得選民支持（圖／民視新聞）

北市中山大同，8名議員席次，不只綠營卡位激烈，藍營目前同樣多達3名現任及2名新人擬投入選戰，選情未戰先熱。

原文出處：北市中山大同選戰熱！ 王世堅力挺＂交棒＂子弟兵賴俊翰

更多民視新聞報導

想靠藍白合重返執政？陳揮文酸藍營「沒出息、沒誠信」

終於點頭當台北市母雞？王世堅親自力挺「他」選議員 理由全說了

王世堅表態挺總統了！支持國情報告：1.25兆國防預算合乎情理

