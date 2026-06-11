北市中山幼兒園學習成果展 看見孩子探索與創造力

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小朋友擔任導覽員，為家人解說個人作品(中山幼兒園提供)

小朋友和家人一起演出自編的故事(中山幼兒園提供)

小朋友教家人堆積木(中山幼兒園提供)

小朋友和家人一起挑戰桌遊關卡(中山幼兒園提供)

畢業季到來，臺北市中山幼兒園舉辦學習成果展，即將步入小學的大班學生精心籌備，將自己在學習情境中「玩中學、學中玩」所累積的經驗與能力，呈現在「成長軌跡微型展」中。活動邀請家長走進專屬的學習空間，見證孩子們在幼兒園期間充滿童趣與創意的創作成果。

中山幼兒園表示，有別於以往由大人主導的活動形式，這場班級小小成果展強調孩子的主體性。孩子們在探索學習過程中，成為各個研究議題的「小小專家」，包括積木建構、故事說演、桌遊設計與縫紉創作等。活動當天，孩子們更搖身一變成為「導覽員」，向家人介紹自己的作品，分享在反覆實作與研究過程中的新發現，以及面對困難時如何尋找解決方法。

中山幼兒園指出，本次活動不僅讓家長看見孩子的成長與蛻變，也讓孩子感受到家人的陪伴與支持。透過家人真實且溫暖的互動回應，孩子深刻感受到自己被看見、被理解，而這份來自家庭的支持力量，也將成為未來邁向新學習階段、持續探索世界的重要養分。