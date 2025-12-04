北市中山幼兒園運動會 親子接力動起來

臺北市中山幼兒園舉辦親子運動會，親子共享運動時光

臺北市中山幼兒園親子運動會，小朋友在接力賽上奮力向前

臺北市中山幼兒園舉辦親子運動會，親子一起玩氣球棒

小朋友爬爸爸山，露出燦爛笑容

臺北市中山幼兒園親子運動會，2歲幼幼班小浣熊班進場

臺北市中山幼兒園幼兒利用回收素材製作頭飾，大象班運動員進場

綿羊班運動員的小綿羊裝扮

斑馬小班運動員以斑馬造型進場

中山幼兒園親子運動會讓孩子從運動中培養勇氣、自信與合作精神

臺北市中山幼兒園舉辦親子運動會，以「五四三二一GO動起來！」為主題，邀請家長們放下手機，陪伴孩子一起動起來，享受那份最單純的親子運動時光。活動亮點之一，是運動會以各班級的特色動物隊伍進場揭開序幕，親師生一起利用回收素材和生活物品，發揮創意巧思，製作「班級動物頭飾及裝飾」。

中山幼兒園表示，從剪紙、黏貼到創意裝飾，每個頭飾都是孩子的小小藝術品，這不僅展現孩子的創造力，更把環保教育自然融入活動中；當各班小動物們列隊隨著音樂進場、進行「動物大集合」時，可愛度爆表，現場一片驚呼與歡笑。

廣告 廣告



在親子律動及遊戲時段，家長熱情的投入和陪伴，不僅提升了孩子的參與度，也讓他們在愉悅與安全的氛圍中，更自在地享受活動帶來的樂趣與成長。

壓軸的「幼兒接力賽」與「親子接力賽」更是全場氣氛最高點，孩子們勇敢地站上跑道，用力奔向終點，每一步都是對自我挑戰的突破。小朋友分享，很開心跑完半圈操場，覺得自己變厲害了；也有孩子說，聽到大家幫他加油，就變得更有力氣一直往前跑。親子接力賽更讓家長與孩子攜手合作，傳遞的不只是接力棒，還有彼此的默契、信任與相互的鼓勵。

中山幼兒園表示，加油聲在運動會場邊此起彼落，展現出最純粹的運動家精神與團隊合作。家長們肯定這次活動，讓孩子有機會自我挑戰，也讓他們跟著孩子一起熱血沸騰。另外，還有家長提到，能陪伴孩子一起進行親子接力賽，讓孩子感受「同在」，共同朝一個方向目標努力向前，感覺很棒。