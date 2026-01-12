北市中山站有攝狼！男高低差拍裙底風光 警扣手機驚見上百張偷拍照

杜姓男子利用高低差偷拍女子裙底風光，當場被逮。（圖／翻攝畫面）

北市中山區驚傳偷拍色狼。一名女子11日下午自台北捷運中山站1號出口準備離開時，卻一路遭到一名32歲杜姓男子尾隨偷拍，杜男利用高低差趁機偷拍，所幸當場遭女子男友察覺，立刻制止並報警處理。警方獲報到場後，也查扣杜男手機，在其手機內發現上百張偷拍照片，數量相當驚人。

據了解，被害女子當天下午與男友一起在中山商圈逛街，未料卻在搭乘1號出口離開時，遇上後方偷拍技巧拙劣的杜男，杜男利用高低差準備偷拍裙底風光，卻當場被女子男友發現，男友當場大聲呼救，同時報警處理。

雙方引起不小動靜，恰好仍在誠品南西周邊的維安警力聽聞後，立即到場處理，控制住杜男行動，隨後交由轄區警方處理。警方後續也在杜男手機裡查獲大量遭偷拍女子照片，全案後續依照妨害性隱私現行犯逮捕送辦。

