北市中山警趕現場遭撞飛！重創治療至今 京都商務旅館無償提供家屬住宿

北市警局中山分局中山一派出所蔡姓員警今年7月12日於趕赴糾紛現場時，遭撞飛重創。（圖／翻攝畫面）

北市政府警察局中山分局中山一派出所蔡姓警員7月12日凌晨騎乘警用機車趕赴民眾糾紛現場，卻在行經中山北路左轉長安東路時，與對向的多元計程車發生碰撞，連人帶車當場遭撞飛，頭部重創，緊急送醫後儘管撿回一命，但迄今仍在醫院接受治療。對此，中山分局與民間齊力協助，積極辦理各項因公受傷醫療保險補助，派出所同仁也輪流協助家屬照護，讓家屬無後故之憂；而位在中山區的京都商務旅館得知家屬因南北往返照護，自7月13日起，無償提供家屬免費住宿。

北市警局中山分局中山一派出所蔡姓員警今年7月12日於趕赴糾紛現場時，遭撞飛重創，京都商務旅館至今仍無償提供家屬免費住宿。（圖／翻攝畫面）

32歲的蔡姓員警遭撞飛後，頭部遭到重創，儘管已脫離險境，但狀況至今仍不樂觀，蔡員家屬需持續在旁照顧，不過因蔡員老家在彰化，家人照顧時總會需要南北往返。京都商務旅館得知此事後，體恤家屬辛勞，自事發後7月13日起，無償提供所經營之旅館予家屬免費住宿，讓家屬免於舟車勞頓之苦，全心投入照護蔡員。

中山分局分局長張耀仁29日也特特地前往京都商務旅館表達感謝之意，並代表局長致贈台北市政府警察局感謝狀。張耀仁表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，不僅是物質上的協助，更是精神上的支持，讓同仁與家屬感受到強而有力的後盾。分局同仁一定會繼續秉持專業與使命，堅守崗位，守護中山區居民的安全。

