北市中山養生館查獲非法性交易 警會同都發局裁處停水停電

北市中山分局查獲轄區養生館從事法性交易，30日會同都發局前往停水停電。（圖／翻攝畫面）

北市中山區民生東路2段上一間「山水格男女時尚會館」，11月25日被警方查緝館內從事非法性交易，當場抓到客人正從事全套與半套性行為，當場將負責人、女按摩師等5人移送法辦。中山分局也同時請台北市政府都市發展局依法裁處業者罰鍰並停止建築物供水、供電。

中山分局經過蒐證、調查，於今年11月25日查獲非法經營性交易，當場將營業負責人、工作人員及女按摩師等共5人，依涉嫌妨害風化移送及裁罰外，另報請台北市政府都市發展局依法裁處業者罰鍰，並在30日下午會同臺北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司執行斷水斷電處分，防止不法行為持續發生。

廣告 廣告

中山分局強調，今年以來已取締色情營業場所24件，比去年13件，大增11件，尤其針對位處都會核心區域、校園周邊或人口密集地段之色情不法場所，將列為重點查緝對象，秉持零容忍態度，持續透過跨機關合作，迅速採取必要行政強制措施，展現市府團隊維護治安、守護市民安全與兒少權益之決心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

昔鬧翻曹西平！包偉銘聞噩耗頻問「是真的嗎」 雙方心結、破冰原因曝

路上看到救護車「119貼反」別懷疑！ 消防局：答案藏在後照鏡

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸