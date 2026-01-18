北市中山.大同議員選戰開跑! 綠營初選"6搶4"

政治中心／陳堯棋 郭南宏 台北報導

九合一大選在即，北市中山、大同議員選戰競爭激烈，民進黨包括現任議員林亮君、顏若芳，以及四名新人，角逐四席提名，形成6搶4的局面！2023年加入綠營的林亮君，三月將迎來首次黨內初選，坦言壓力相當大！

台北市議員(民)林亮君vs.新北市議員(民)顏蔚慈：「老闆，再拜託，電話民調唯一支持林亮君。好，加油加油。拜託支持，謝謝。」見人就握手問候、拜年發春聯，週日一早，民進黨台北市議員林亮君，找來國中學姐顏蔚慈跨區站台，在北市濱江市場掃街，向選民喊話，要記得顧電話。台北市議員(民)林亮君：「新人不管在看板，或者是在地方勤走，其實也當讓我現任的(議員)，壓力非常大，主要是因為這是我加入民進黨以後，首次參加黨內初選，黨內初選的這些機制，然後以及我的支持者，要知道說要接電話，這個事情其實都是第一次，所以非常的緊張。」

民進黨議員林亮君、顏蔚慈，濱江市場合體掃街。（圖／民視新聞）

再過兩個月，林亮君即將首次參加綠營初選，坦言壓力山大，必須請教前輩、指點迷津，因為黨內眾多新人輩出。台北市議員擬參選人(民)林子揚：「早安你好，林子揚，跟你請安問好，謝謝，新年快樂。」前行政院長謝長廷的子弟兵，海委會主委管碧玲的女婿林子揚，來到大龍市場拜票！綠營北市中山、大同議員選戰，進入白熱化。新人包括謝系的林子揚，王世堅服務處主任賴俊翰，總統府副秘書長何志偉的特助朱政騏、議員陳賢蔚的助理李立聖，以及現任議員林亮君、顏若芳，形成6搶4局面，至於官司纏身的陳怡君，也傳出將脫黨參選！

民進黨議員擬參選人林子揚，大龍市場掃街。（圖／民視新聞）

台北市議員擬參選人(民)林子揚：「過去10年的中央經驗，我也在行政院 總統府服務過，也當過外交官，在僑委會當過部長辦公室的主任，這個其實都是過去大家所沒有的經歷，我們這些經歷，可以為這個地方帶來改變。」台北市議員擬參選人(民)朱政騏：「我是最早出來表態就是要參選的，已經跑了將近兩年的時間，所以我是一直是以平常心看待，也都是認為說參選是大家的權利，也讓大家有更好的選擇，我覺得都是好事。」台北市議員(民)顏若芳：「我的很多時間，都會被放在市議會裡面，當然我的支持者也很焦慮，那我自己也會很緊張，就是離選舉，初選又非常的近，然後中間又有2月幾乎都在過年，剩下零碎的時間，包含參加地方的活動，跟我們選民有互動。」九合一大選已經悄悄開打，中山大同區綠營初選搶得兇！









