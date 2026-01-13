北市中正區人行道禮讓衝突 男持刀揮舞遭送辦

社會中心／綜合報導又發生揮刀攻擊事件！昨天（11日）晚上，一名44歲的翁姓男子，手持鐮刀和短刀，在新北市金山地區的街頭，隨機攔車、作勢揮刀，嚇壞周遭居民，警方獲報後，立刻攔截，沒想到，在22名警力的圍捕壓制下，這名嫌犯還能頑強抵抗，被抓進派出所，還企圖掙脫，送醫治療，整個逮捕行動，也導致五名員警受傷。男子一手拿著鐮刀、一手拿著短刀，衝到大馬路上，看到有汽機車經過，隨即上前作勢揮砍。馬路上持刀揮舞，用路人紛紛閃避，男子一度還想打開車門，企圖攔車攻擊。重機騎士看見雙刀俠，嚇得猛催油門快閃，嫌犯立刻把目標轉移到旁邊車輛。目擊民眾魏先生表示「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」翁嫌身型壯碩 一度抗拒不願上警車（圖／民視新聞）警方獲報到場，男子開著自己的黑色皮卡，不但闖紅燈，跨越分隔道逆向行駛，躲避攔查。前後包抄犯嫌的車輛，男子頑強拒捕，衝撞警車，員警一度對空鳴槍，壯碩嫌犯甚至一手把員警推開，22名警察的輪流壓制下，才將男子上銬，只是帶上警車過程，男子還一度緊抓車門，不願上車。員警vs.翁姓嫌犯「進去進去啦。」警方見翁嫌駕車意圖衝撞 一度對空鳴槍（圖／民視新聞）新北市金山區11日晚間八點多，發生隨機攻擊事件，44歲翁姓男子帶回警局時，竟還試圖用蠻力掙脫手銬，而警方在他車上搜出毒品〝喪屍煙彈〞，逮捕過程，也造成五名員警受到輕傷。受傷員警表示「（是什麼過程讓你受傷），要把犯嫌拉下來的時候。」受傷員警表示「（嫌犯）有在健身所以力氣滿大的，是叫好幾個人把他壓在地板上。」犯嫌家屬表示他患有思覺失調症，但員警調查紀錄，並沒有發現有相關病情，懷疑嫌犯是吸毒導致行為異常，後續還要調查釐清，嫌犯脫序行為的背後，隱藏什麼動機。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：車內藏毒! 「猛男持雙刀」隨機攔車攻擊 22名警力壓制仍頑抗 更多民視新聞報導新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車金山街頭持刀攔車！44歲猛男舞者吸毒失控 警鳴槍圍捕5人掛彩新北男持雙刀攔車攻擊！身分起底…臉書滿滿大肌照

