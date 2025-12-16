北市中正區公車碰撞自行車 婦人傷重不治

台北市中正區今天（16日）晚間發生死亡車禍，大南客運223路線公車沿重慶南路1段行駛時，不慎碰撞騎自行車的婦人，造成她嚴重外傷、命危，緊急送醫搶救但到院前已死亡。警方初步排除公車趙姓駕駛酒駕，詳細肇因仍待後續調查釐清。

台北市中正區16日晚間發生死亡車禍，大南客運223路線公車沿重慶南路一段行駛，行至南側行人穿越道停等禮讓行人，再度起步時，前車頭不慎碰撞騎乘自行車的婦人，因傷勢過重，到院前已死亡。（翻攝照片／中央社）

北市警消晚間6時40分獲報，指中正區重慶南路1段、忠孝西路1段路口（台開金融大樓前）發生公車碰撞自行車事故，立即派員到場處理。

經調查發現，大南客運223路線公車趙姓駕駛案發時沿重慶南路1段行駛，行至南側行人穿越道時停等禮讓行人，公車再度起步時，前車頭不慎碰撞騎乘自行車沿忠孝西路1段往東的婦人，造成她嚴重受傷，當場無呼吸心跳。

傷者緊急送台大醫院搶救，但因傷勢過重，到院前已死亡，肇因待查。

警方呼籲，行經交叉路口遇車流雍塞勿逕行駛入，保持路口淨空，另行經行人穿越道時，應注意行人及其他車輛，以維護交通安全。