北市中正區路邊巨樹倒塌 車輛遭砸中幸無人傷
全台連日降雨北市今（9）日發生路樹倒塌意外，下午近2時中正區水源路上，一棵直徑約1.2公尺、高約9公尺的巨大路樹突然倒塌，砸中一輛停放在路邊的車輛，所幸未造成人員傷亡，但巨樹佔據整個車道導致車輛無法通行，警方與消防人員已到場拉起封鎖線警戒，並通知相關單位到場處置。
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