北市中正區9筆公辦都更 簽約

台北市財政局主導、台北住都中心擔任實施者的「台北市中正區中正段二小段244地號等九筆土地公辦都市更新案」，昨（二十五）日由台北住都中心董事長李四川與出資者阿曼開發總經理吳火順共同簽署出資暨協助實施都市更新事業契約，簽約儀式圓滿完成，預計總銷金額逾二十一億元。

北市財政局指出，這個案子位於中正區精華地段，總面積逾九百二十二平方公尺、市有占比逾六成三，鄰捷運東門站、交通便利且生活機能完善。歷經一一二年首次公告招商未果，今年三月再次公告招商，最終由阿曼開發脫穎而出。更新後規劃興建地上十三層、地下四層RC構造建築，樓地板面積逾一千九百坪，預計總銷金額超過二十一億元。

北市財政局長胡曉嵐進一步指出，本案配合「台北市開發基地體感降溫專案」，規劃結合半戶外共享空間、生態景觀、屋頂花園及垂直綠化，延續都市綠意，投資人承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，營造與環境共存共榮。未來市府於一、二樓分回約一百二十坪托嬰中心，除能提供公共服務設施，打造友善育兒環境，更落實市府「幸福宜居、友善育兒」政策目標。

另外，繼城心文祥及中山民安兩案，已在今年分別順利完成簽約、招商，財政局偕同台北住都中心，預計於今年十二月再推出中山區長春段公辦都更案，邀請業界優質團隊踴躍提案投標，攜手共創都市再生美好未來。