北市中正高中新建大樓動工 打造智慧跨域教學空間

臺北市立中正高中舉辦新建綜合教學大樓工程開工動土典禮

臺北市立中正高中表示，新建綜合教學大樓將成為智慧跨域的學習場域

臺北市立中正高中新建綜合教學大樓工程，今天(8日) 舉行開工動土典禮，以「專業教學」「環境永續」「智慧創新」「跨域整合」為核心理念打造，將投注2億元打造。新建大樓預計約兩年完工，將呼應北投士林科技園區的未來發展軸線。

中正高中說明，新建大樓基地坐落在校園教學區核心位置，並藉由空橋填補校園南北動線斷層，使整個教學動線從分散走向整合。規劃興建地上3層的綜合教學大樓，包含多功能教室、視聽教室、電腦教室、AI教室、生活科技教室、溫室、探索與實作教室等空間與設施，建構自發主動、以學生學習為中心的新世代學習空間，未來學生能在更專業的學習環境中進行程式設計、機器人、AI 應用、影音創作等跨領域學習。

中正高中表示，新建大樓從節能、採光、通風、減碳到智慧監控等系統都依高規格設計，預計取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章，讓學生能實際理解綠建築指標的精神，將環境教育融入日常校園生活，與鄰近的北投士林科技園區共同打造先進科技與綠色生活並存的城市景觀。建築設計將融入校園特色，讓大樓同時具備美感、綠意、科技與跨域精神，建築外觀以金屬格柵遮陽搭配視覺設計，展現富有國際感的建築美學；保留地面與高空合計超過千坪綠地，讓學生在自然中學習；導入智慧感測與能源管理系統，建築能自動調節耗能；大量運用可展演、可交流、可教學的開放式場域。此外，局部採鋼構、木造、泥作工法外露，使學生能從建築本體直接理解材料、結構、與工程邏輯，真正達到「建築即教材」 的目標。

臺北市教育局指出，從112年起每年平均投入約40億元推動「新世代智慧永續校園」計畫，並逐年提高投入金額，115年編列57億元預算。隨著北投士林科技園區陸續啟動，中正高中將成為區域內最貼近科技發展與人才培育趨勢的優質高中之一。這座新建的綜合教學大樓，不僅代表校舍升級，更象徵中正高中正式邁向 AI、國際、永續並進的全新校園願景。