北市中等學校校長會議 凝聚教育共識

臺北市在北一女中辦理114學年度第2學期公私立中等學校校長會議

蔣萬安市長說明「教育革新三箭」政策

臺北市教育局湯志民局長說明臺北市教育政策

臺北市辦理114學年度第2學期公私立中等學校校長會議，以「創新人文教育，攜手點亮未來」為主題，約240位北市公私立高中職、國中及特殊教育學校校長齊聚一堂，透過教育政策宣導、專題講座與綜合座談，凝聚教育治理共識，共同回應教育現場的挑戰與未來發展方向。

出席校長會議的蔣萬安市長表示，日前公布的「教育革新三箭」政策，包括高國中小導師減課一節並提高導師費、充實學校行政人力，以及增加教師心理諮商時數與次數，希望能有效減輕教學與行政負擔，厚實第一線教育量能，讓教師專心教學、校長專心辦學。

廣告 廣告

臺北市教育局長湯志民表示，臺北市啟動新世代校舍改建計畫，112年到119年以每年平均40億元，專款推動校舍改建34案，目前已經完成11案；從115年起，新增平均地權基金繳庫撥入地方教育發展基金增加至57億元，以及財劃法經費38億元，共計增加至95億元，已規劃新增9案校舍改建，共計43案。湯志民局長指出，113年至115年間，臺北市預計補助20所學校建置風雨球場，只要學校有空間，教育局都將協助推動，提供學生在雨天也能進行運動與活動的場域，同時兼具集會使用功能。

湯志民局長表示，過往特殊教育部分較為著重在身心障礙學生，相較下資優學生的關注度較低。有鑑於許多資優高中學生已經規劃往海外升學，因此臺北市的建國中學、北一女中、成功高中、中山女中與松山高中等校開設國際大學預修課程(AP課程)，讓學生在高中階段就能選修美國大學程度課程，通過測驗取得學分後，未來升學海外可抵免學分，期望能提供資優學生更多教育資源。

湯志民局長也在本次會議中率同各科室主管及視導督學，與所有與會校長探討教育政策施政方針，並透過提案討論與綜合座談，讓校長直接反映教育現場實務問題，促進經驗分享與策略共創，強化政策與現場之間的有效連結，提升校務治理效能。

臺北市教育局說明，為提升校長的治理視野，本次校長會議規劃兩場重量級專題講座，邀請和碩聯合科技董事長童子賢，以「從科技人文與世界觀談青年教育」為題，分享科技發展下的人文思考；以及《科學人》雜誌總編輯孫維新教授，以「邁向太空-談新時代的創意與商機」為題，引導校長從跨域觀點思考教育的深度與廣度，激發校務經營與課程創新的新動能。