北市中繼宅安置都更戶「房型配置不符需求」 里長：1房空著3房等不到

信義區大仁里里長蔡桂清批評中繼宅規定太僵化，1房型27戶空置，里民有3房的需求卻等不到。(記者方賓照攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市興建社會住宅會預留約5%的比例，提供都市更新、危老改建的住戶作為臨時安置的中繼宅，但房型配置與實際需求有落差，信義區大仁里里長蔡桂清批評規定太僵化，舉例廣慈1房型中繼宅27戶空置，但有1房型需求的候補數超過3900多戶，里內都更多需求3房型的中繼宅等不到，都發局還在說要逐步調整，希望今年就能調整好。

台北市政府今(19)天在信義區舉辦里長有約座談；蔡桂清指出，大仁里是信義區都更第一名，共有8處基地陸續推動都更改建，約有900戶已立案送市府審查中，每戶都是一個家庭，至少2至3人，民眾相當關心將來都更拆房子後，迫切需要2房型、3房型的中繼宅來安置。希望市府能協助提供廣慈社宅作為中繼宅。

蔡桂清不滿說，中繼宅的規定太僵化，以廣慈社宅為例，中繼戶空戶數很多，一般市民看得到租不到，也透過議長戴錫欽向都發局協調；例如廣慈1房型中繼戶保留27戶空置中，但登記一房型候補的人數是3900多戶，里內要都更的需求3房型也等不到。

都發局長簡瑟芳說，推動社宅除了滿足經濟弱勢的居住需求，也希望協助都更辦理期間就近安置住戶。信義區已有兩處社宅興建完成，釋出113戶中繼，南港區釋出406戶，總計有519戶中繼宅。而在所有都更案中，中繼宅申請是依照順序，里長反映3房型有比較大的需求，需要信義區、南港區兩區一起來統整調派，無法以單一基地來滿足，如南港區的基三社宅328戶都是3房型。

蔣萬安裁示都發局做房型的調整；不過，簡瑟芳表示，雖然里長說一房型有27戶，但里長訴求需求的3房型，現在都有人住，有人搬出去才有辦法空出來，並沒有空的房型等待，因此調整要逐步。

蔣萬安接著表示，現實的狀況雖有依法規社宅保留5%的中繼使用，但房型跟設計卻讓中繼宅空置，「房型要做一些改變」，否則保留了沒有人進來使用，就浪費了。一定要把房子的大小重新作調配。現在有人住沒辦法。但接下來的社宅興建跟保留作中繼使用大小，就要重新調整配置，裁示都發局對未來社宅中繼房型的規劃、調整的階段性計畫，列管兩個月內做回報。

台北市長蔣萬安出席信義區與里長有約座談。(記者方賓照攝)

