北市中華電信愛國職場互助教保服務中心 戶外區域及人行道25日起禁菸

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局近日預告，台北市中華電信愛國職場互助教保服務中心周邊戶外區域及人行道，自今年12月25日起為全面禁止吸菸場所。衛生局表示，屆時違反規定於上開禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

衛生局指出，為維護民眾不吸二手菸之健康權益，建構戶外無菸環境，依據菸害防制法第19條第1項第4款規定，預告「台北市中華電信愛國職場互助教保服務中心」(大安區愛國東路35號)周邊戶外區域及人行道，自12月25日起為全面禁止吸菸場所。

北市衛生局官網也有公告12行政區禁止在戶外吸菸公共場所，是否可以在登山步道、公園、連鎖超商、咖啡廳的庇廊或是騎樓抽菸，須在官網上查詢確認。

