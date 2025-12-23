北市中藥抽驗3件不合格 寶吉祥何首烏、同心堂天花片上榜

北市衛生局執行114年度中藥專案抽驗計畫，其中寶吉祥中醫診所的何首烏（左圖）經檢驗不含何首烏苷成分；同心堂蔘藥行及仁德堂中藥房販售的同一款「天花片」（右圖）經檢驗指標成份及基原不符規定，另續驗二氧化硫含量檢出超標。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

許多民眾習慣購買中藥保養身體，北市衛生局執行今年度中藥專案抽驗計畫至本市中藥販賣業藥商、中醫醫療機構，抽驗市售中藥材共計55件，產品標示部分檢查皆符合規定，但有3件品質檢驗結果不符合規定包含寶吉祥中醫診所的何首烏、同心堂蔘藥行及仁德堂中藥房販售的同一款天花片，均有品質不合格問題，已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

衛生局表示，本次抽樣市售55件中藥材產品，除依「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」查核標示外，也針對品質進行檢驗，依藥材屬性檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素。

衛生局指出，經查核55件中藥材產品標示皆符合規定，但寶吉祥中醫診所「何首烏」未檢出何首烏苷成分；另2件分別由同心堂蔘藥行及仁德堂中藥房販售的同一款「天花片」經檢驗指標成份及基原不符規定，另續驗二氧化硫含量檢出441 ppm及579 ppm接不符限量基準的400 ppm，已移請來源廠商所轄衛生主管機關依法核處。

衛生局表示，市售中藥材來源不一及習用名稱差異，以致中藥材有同名異物或同物異名的現象，甚至有混淆誤用的情形。基於民眾用藥安全的考量，藥材的選用必須藉由中藥材的外觀與顯微鏡鑑別，確認正確的基源，以達應有的臨床療效。

衛生局強調，中藥材摻雜異物的情形，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法第21條第3項及第90條規定，製造或輸入劣藥者，可處10萬以上5000萬元以下罰鍰；販賣、供應或調劑者，可依同法處3萬以上2000萬元以下罰鍰。

