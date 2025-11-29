北市中高齡就業博覽會 12月登場

臺北市勞動局為推動全齡友善，將於114年12月6日（六）10時30分至16時在臺北車站1樓大廳辦理「中高齡友善職場聯合就業博覽會」，邀集36家通過「中高齡暨高齡者友善企業認證」之企業參與。其中多家亦入選《商業周刊2025全齡企業100強》，包含統一超商、全家、無印良品、IKEA、晶華酒店、東南旅遊、安心食品與美商德盟等。現場將釋出近1500個友善職缺，涵蓋餐飲、零售、飯店、照護及電信等產業。

臺北市65歲以上人口已達23％，為六都中最早進入超高齡社會的城市。勞動局長王秋冬表示，中高齡勞動者兼具經驗與穩定度，是企業永續與轉型的重要力量。市府自112年起推動「友善企業認證」，並結合就博會現場媒合，協助熟齡求職者順利重返職場。本次亦邀請統一超商、美商德盟等4家企業分享職務再設計、跨世代共融與身心支持等實務。

本次企業提供正職約7成，薪資具競爭力，包括統一超商電子商務工程師月薪最高8萬元、昇恆昌財會相關職務最高6.5萬元；時薪部分，愛護家醫事人員時薪1050元起，士糧安馨居服員最高450元。各企業並展現友善措施，如無印良品導入省力輔具、統一超商設置友善椅並推動樂齡學習、IKEA協助職場適應、晶華酒店促進跨世代交流。

活動亦安排講座，由君蔚居服、晶緻家、美商德盟及統一超商分享長照趨勢、家事服務樣貌、身心健康與中高齡友善推動經驗。現場參與可獲品牌好禮。

博覽會將於12月6日在臺北車站登場，歡迎求職者前往。詳情請至「台北就業大補帖」網站、追蹤「台北人力銀行」FB、LINE（@okwork），或洽（02）2338-0277／1999 轉58988。（臺北市就業服務處／勞動部就業安定基金補助 廣告）