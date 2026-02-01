北市中800萬大獎是誰？王瑞德再爆料：不是國民黨議員

媒體人王瑞德近日在社群平台分享一段趣聞，透露自己前陣子被一名台北市議員請喝珍珠奶茶。（圖／翻攝自王瑞德臉書）





媒體人王瑞德近日在社群平台透露，自己前陣子被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才意外得知，對方竟是今彩539的頭獎得主，一注獨得800萬元，扣除稅金後實際入袋約640萬元，貼文曝光後立刻在網路上掀起熱議。不少網友扮起柯南，瘋狂猜測這位「中獎議員」的真實身分，而王瑞德今（1）日再發文縮小得主範圍。

王瑞德今發文補充線索，指出這名幸運兒並非國民黨籍議員。他也回憶，當時相關新聞尚未正式播出，但自己在直播節目中已經提及此事，線上同時觀看的人數高達約8000人，「其實大家都有聽到」。

由於外界詢問不斷，甚至有媒體與各界人士私下打聽，王瑞德坦言，自己一向守口如瓶，即使接到多通電話，也從未對外透露該名議員的身分。他更直言，從事新聞工作40年，不可能因為旁敲側擊就被套出答案。

此外，相關話題也在留言區引發更多揣測。有網友聲稱，曾親耳聽到某位議員提過「中800」，讓猜測再添變數。對此，王瑞德則簡短回應「不是我亂說喔」，似乎刻意留下想像空間。

王瑞德也詢問大家「如果自己中了頭獎，會不會告訴另一半？」他感嘆表示，可能有高達8成的男性會選擇隱瞞，並以一句「男人的嘴、騙人的鬼」作結，再度引發網友熱烈討論與分享自身看法。

