北市久停新制採「10+5」 占位逾15天強制拖吊

把路邊停車格當自家車庫占用的車主注意了！台北市交通局修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，經議會法規委員會審查後，拍板採行「10+5」模式，即車輛連續停放同一格位超過10天將張貼公告，公告滿5天仍未移車即可強制拖吊。小客車移置費同步調升至1,500元，保管費依天數加倍計收，最快明(2026)年上路。

台北市久停制度原為「停放30天且未繳費」才屬久停，貼單15天後得拖吊。今(2025)年停管處為提升車位周轉率，提出「15+15」修法草案，但在議會審查時仍被認為過於寬鬆。法規會再討論「15+7」與議員建議的「10+3」等版本，最終折衷採行「10+5」，兼顧執行可行性與管理目的。

台北市政府表示，轄區內的停車格長期供不應求，部分車輛一停就是數周甚至數月，儘管定期繳費，仍占用格位並影響有實際停車需求者使用。信義區曾發生因久停車輛占位，導致預定設置的YouBike站點無法進場施工案例；大安、中山等地也不乏停車格淪為個人「長期車庫」的情況。

北市停管處指出，小客車為久停最大宗，每輛移置成本約1,300元，但現行收費僅900元，市府須額外補貼3、4千萬元，造成沉重負擔，期待此次修法能改善財務缺口。法規會則提到，目前自治條例僅適用停管處轄管場域，學校、區公所、社會住宅等公有停車場未納入規範，久停車輛可能「轉移陣地」。會議最終通過附帶決議，要求各機關學校於3個月內，檢討處理方式並送法規會備查，以避免制度落差。

除強化停車管理外，用路人停車後的報帳流程也升級數位化。遠通電收旗下uTagGo App全面更新「發票/報帳專區」，差旅族群使用eTag停車後，不必再繞至繳費機列印統編紙本發票，隔日即可直接於App勾選交易並寄送至指定E-mail，全程最快不到1分鐘即可完成。若忘記事先設定統編，也能在App補正，提升報帳效率並落實無紙化。

uTagGo同步響應交通部觀光署「台灣觀100亮點」計畫，於App新增亮點專區，整合景點資訊與周邊合作停車場，協助旅客快速規畫行程。為鼓勵國旅，自即日起至明年5月底，於指定景點合作停車場停車滿2小時並以eTag扣繳，再完成App登錄，即可參加抽獎，有機會獲得最高3萬元旅遊金；今年底前還能參加「全年路邊停車免費」活動。

