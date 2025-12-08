北市二二八紀念館策展 公開國安局「拂塵專案」檔案

臺北二二八紀念館推出「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展

臺北市文化局蔡詩萍局長表示，本次特展以公開多元方式，呈現「拂塵專案」

臺北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉女士表示，希望大家能看見、理解和記住每一個失去的生命

「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展12/10登場

特展運用近年才陸續解密的國家安全局檔案，重新勾勒出當年「拂塵專案」運行的過程

特展呈現專案自1983年啟動後的組織架構、運作方式與推動過程

由臺北市文化局與臺北二二八紀念館籌辦的「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」特展，以1983年由國家安全局啟動的「拂塵專案」為主題，運用近年才陸續解密的國家安全局檔案，一步步重新勾勒出當年「拂塵專案」運行的過程，以及案件推動的時代背景。

臺北市文化局蔡詩萍局長表示，「拂塵專案」是當時官方企圖以自身的方式重新掌控二二八的歷史敘事，把它「重新整理」，也正因為這段過程，留給後代更多反思的角度，無論官方如何試圖扭曲或改寫，真正經歷過二二八的家屬與人民，始終清楚記得那段歷史究竟是什麼。因此，臺北市文化局重新回頭整理「拂塵專案」，是希望能以更公開、多元與坦誠的方式呈現在大家眼前。

廣告 廣告

臺北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉女士表示，對二二八事件受難者的家屬後代而言，「拂塵專案」讓歷史故事被重新包裝、真相被掩蓋，家屬的心也因此多了一份痛。期望透過這次特展，希望大家能看見、理解和記住每一個失去的生命，每一個被忽略的聲音。黃秀婉女士並強調，歷史不是教科書上的名詞，而是真實發生在家庭中的故事；也讓年輕人知道，面對歷史，不是為了憤怒或是仇恨，而是讓社會變得更誠實、更公平。

臺北二二八紀念館指出，「拂塵專案」由國家安全局主導，串聯國防部總政戰部、法務部調查局、警政署與憲兵司令部等情治系統，以學術研究為形式，透過出版專書來引導並規範社會對二二八事件的歷史解讀。相關檔案原屬國安局機密卷宗，完整記錄了專書編纂的政治目的、寫作架構、文風設定、出版流程及後續宣傳操作。本次特展以五大單元呈現專案自1983年啟動後的組織架構、運作方式與推動過程，讓觀眾從檔案視角理解政府在戒嚴末期如何試圖掌控歷史詮釋權，以維護當時統治的正當性。

臺北二二八紀念館表示，展覽期間將規劃三場專題講座與三場「共學共思：以哲學對話探索歷史、人權議題」團體工作坊，內容涵蓋二二八研究史、當代史料與公共敘事、人權紀念館的公共任務等議題，活動詳情可上臺北二二八紀念館臉書粉絲專頁查詢。