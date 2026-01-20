北市二備金表決 藍營力保7.4億

台北市議會20日審議通過台北市今年總預算案，歲入原列2098.01億元，審議結果計列2098億元，減列0.01億元；歲出原列2142.05億元，審議結果計列2139.73億元，刪減2.32億元。（徐佑昇攝）

台北市議會審議台北市今年總預算案，由於經政黨協商後，對第二預備金及殯儀館回饋地方自治條例無共識，議會藍綠黨團20日甲級動員，最後經表決通過二備金及殯儀館回饋地方自治條例，並完成總預算案審議。台北市長蔣萬安表示，感謝跨黨派議員支持通過總預算，市府一定會用實際行動持續推動各項建設，讓市民朋友有更好生活。

議會昨開臨時大會，率先表決第二預備金7.4億元預算刪減案，北市議會國民黨團書記長李明賢表示，二備金是用於緊急狀況及新增政務，市府從民國111年至今均編列7.4億元，委員會刪減5000萬元，將限縮市府推動市政彈性，建議恢復原編列7.4億元。

最終該案49人表決，27人贊成、18人反對、3人棄權，國民黨議員游淑慧說，她對在場的民眾黨議員棄權感到訝異，希望民眾黨能支持更符合市民需要的好政策。

接著總預算案也審查通過，歲出原列2142.05億元，審議結果計列2139.73億元，刪減2.32億元；歲入原列2098.01億元，審議結果計列2098億元，減列0.01億元。

最後表決被暫擱的殯儀館回饋地方自治條例修正條文，有較高討論度的回饋地方範圍從原懷愛館周邊半徑1公里擴增至1.2公里，納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里。

由於修法後，市府在懷愛館回饋經費仍維持實際服務收費的10％，引起綠營大安、文山區議員不滿，藍營則在人數優勢下表決通過，確定擴增回饋範圍至1.2公里，回饋金比例維持10％。

蔣萬安特別赴議會表達感謝，他表示，總預算在跨黨派議員支持下順利通過，讓生生喝鮮奶等政策能夠往前推進，市府會持續推動各項建設，讓市民有更好生活。