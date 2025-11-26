北市二殯業務全集中！回饋金範圍擬擴大 公平性引發質疑

台北市第一殯儀館拆除後，北市殯葬業務全數轉移至懷愛館（原二殯），考量業務量增加、影響周邊交通，將回饋金發放範圍從殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內修正為1.2公里，將再納入信義區3里、文山區2里，不過多數議員認為以交通做為參考依據難以說服大眾。（本報資料照片）

台北市第一殯儀館拆除後，北市殯葬業務全數轉移至懷愛館（原二殯），市府考量業務量大幅增加，將影響周邊交通，除增加原本鄰里殯儀館回饋金額，將範圍從殯儀館所在行政區及所在地同心圓1公里內修正為1.2公里，將再納入信義區3里、文山區2里，引發大安區里長聯合抗議。市議會法規會26日審議，多數議員認為以交通做為參考依據難以說服大眾，仍需評估衡量各里訴求合理性，故下次會議再行討論。

為降低對殯議館周遭居民生活負面影響，市府於民國93年10月制定台北市立殯儀館回饋地方自治條例，按殯儀館前一會計年度，館內各項服務收費實際收入10％提列，由於一殯已於113年拆除，考量殯葬量能集中於懷愛館，於民俗旺日時對在地交通造成影響，須重新檢討回饋機制，將把文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里納入補助範圍，但不影響原已領補助金的鄰里，金額也有增加。

廣告 廣告

民政局指出，懷愛館113年回饋金為2945萬元，114年增加至3837萬元，成長892萬、幅度約30％。相關回饋金將依規定，由所在里分配20％，其餘則依殯儀館營運所造成的實際影響情形，分配給大安區53里、文山區興泰里、興旺里、興昌里及信義區黎忠里、黎平里、黎安里，確保回饋機制公平落實、兼顧周邊居民權益。

議員詹為元說，懷愛館業務增加，周遭交通量能也增加是可以理解的邏輯，但交通壅塞的數據並非絕對的數值，多數信義區的里認為，整個大安區都可以拿到回饋金，就連有些離懷愛館較遠的里都可以拿，但反而信義區接近的里拿不到，這才是不公平的地方；修法是提供合理的標準讓受影響之下取得回饋金，但難以對北市其他交通壅塞路段做交代。

議員陳賢蔚指出，以交通的影響來變更回饋金，民國113年市府推動人本交通，很多道路標線都重新畫設、降低車速，所以無論是否有懷愛館，交通車速都會大幅下降；議員顏若芳表示，重點就是要用甚麼方式去畫設界線，基隆路跟辛亥路只要是上下班時間都會壅塞，單以懷愛館量能增加影響交通來作為回饋金發放的依據，無法說服大家。

議員侯漢廷表示，實際上很難去計算在地因為交通量能加劇造成的困擾，況且來來往往的車流也不限於大安文山區居民的車輛，甚至可能在地居民不通勤、認為沒影響，不需要鉅細靡遺地去計算哪條街、哪條路沒分到回饋金。

法規會第一召集人吳世正裁示，不管用甚麼界線都會有爭議，也要看社會是否能接受，交通依據只是參考，要評估衡量各里訴求是否合理；第二召集人汪志冰說，難以在短時間做任何決定，下次法規會再行討論。

更多中時新聞網報導

秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

張震稱帝把幸運糖果供起來