北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押

台北市立第二殯儀館爆發集體收賄弊案！廉政署日前接獲檢舉線報，多名技工及職員涉嫌藉燒庫錢名義，向禮儀業者收取紅包，違反規定替亡者家屬多燒庫錢。廉政署11日執行搜索並約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認定胡姓女主嫌涉犯違背職務收賄罪且有串滅證之虞，當庭逮捕並向法院聲請羈押，另有5名殯儀館職員分別以10萬至20萬元交保。

台北市立第二殯儀館爆發集體收賄弊案。（圖／資料照片）

據《聯合報》報導，全案除陳致成以20萬元交保外，殯儀館職員沈美芳（胡姓女主嫌胞妹）、謝翁銓、陳振源、陳政何各以10萬元交保；禮儀業者黃士育、廖國榮、吳盈杰、張麗芳、王柏鈞、王正苡、林加等人則各以3萬元交保。

根據台北市殯葬管理自治條例規定，焚燒庫錢每日每位亡者最多以20包為限，違者可依法裁處。然而依照民間習俗，家屬多半希望往生者能多帶些錢上路，禮儀公司人員便會依家屬請託，塞紅包給負責燒庫錢的技工讓家屬得以安心。檢廉認為，禮儀業者與殯儀館員工已涉及違背職務收賄罪，違反貪污治罪條例。

