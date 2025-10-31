北市五分埔商圈火警！疑蠟燭不慎掉落釀禍

台北市信義區知名的五分埔商圈30日晚間7時20分許發生火警事故。根據台北市消防局表示，晚間7時24分接獲民眾報案，指稱永吉路459巷一棟建物3樓發生火警，現場竊出大量火舌，4樓也隨即冒出火光，濃濃黑煙直衝天際，遠在數條街外都能清楚看見，現場瀰漫焦味，引起附近民眾恐慌。

消防局接獲通報後，立即調派多輛消防車及救護車趕赴現場進行搶救。消防人員抵達後迅速展開滅火作業，經過近一小時的撲救，火勢於晚間8時20分完全撲滅，所幸現場並無人員受困。

然而，這起火警仍造成一名人員受傷。根據現場調查，一名年約60歲的女性住戶，在火警發生後上樓尋找起火點時，不慎跌倒導致左手掌燙傷。該名婦人意識清楚，隨即由救護人員送往台北市立聯合醫院忠孝院區接受治療，經醫師診斷後並無生命危險。

關於起火原因，消防人員初步研判，疑似為住戶不慎將點燃的蠟燭掉落所致。據了解，起火點位於建物3樓，火勢隨後延燒至4樓，造成兩個樓層均有不同程度的燒損。現場調查人員正在進行更詳細的勘查，以釐清確切的起火原因與責任歸屬。

五分埔商圈為台北市重要的成衣批發集散地，平日人潮眾多，商家密集。這起火警發生在晚間營業時段，所幸火勢控制得宜，未造成更大規模的延燒。附近商家表示，看到濃煙竄出時相當驚恐，擔心火勢蔓延影響周邊店家營業。

消防局提醒民眾，使用蠟燭等明火物品時應格外小心，確保周圍沒有易燃物品，並在使用後確實熄滅。同時建議民眾應定期檢查家中電器線路，避免因電線老舊或超載使用造成火災。此外，家中應備有滅火器等基本消防設備，並熟悉逃生路線，以確保火災發生時能迅速應變。

這起火警事件再次提醒民眾居家防火的重要性。消防局表示，將持續加強宣導防火觀念，並定期進行消防安全檢查，以降低火災發生的機率。目前詳細的起火原因、財物損失及相關責任歸屬，仍待消防局火災調查科進一步調查釐清。

