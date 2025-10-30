北市五日900噸廚餘哪來？蔣萬安替盧秀燕擦屁股？
論壇中心／邱暐琪報導
台中疑似豬瘟問題持續延燒，中央農業部緊急宣布禁止廚餘養豬，台北市環保局針對該政策提出緊急應變，自114年10月23日起至29日止，開放臺北市三座焚化廠協助銷毀「非家戶養豬廚餘」。對此，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中獨家指出，依照台北市政府公布9月分的養豬廚餘只有187.5噸，但10月23日至27日，短短五日的非家戶的養豬廚餘，竟然暴增到將近900噸！
簡舒培指出，中央規定現在每一個縣市政府，只能收自己縣市產源的廚餘，但台北市在這短短的五天，光「非家戶養豬廚餘」就暴增到近900公噸，平均一天約180噸。簡舒培質疑，一天收的廚餘竟然是過去一個月的量，這麼多的廚餘哪裡來？有沒有台中市沒有辦法處理地的廚餘，上了高速公路直奔台北？
簡舒培強調，台中市政府的豬瘟問題，如果廚餘裡面有非洲豬瘟，倒到其他縣市去恐怕讓疫情在全台灣到處擴散，這件事情事關重大。
原文出處：最前線(影)／獨！台北市廚餘暴增 日燒昔一個月的量？議員質疑從台中來？
快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返台赴中檢應訊後請回
台中防疫影響新北市！ 卓冠廷：請侯友宜硬起來對「中市府」提集體訴訟
胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！
