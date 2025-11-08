北市五泳客骨折求償無門 許淑華：市府簽無效保單應究責

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華日前指出，臺北市政府體育局向兆豐產物保險公司投保的「公共意外責任保險單」，竟因體育局疏於審閱條款，導致保單形同「無效」，使得七虎公園游泳池近期五名骨折受傷的泳客無法獲得理賠。許淑華要求北市府應負起完全責任，立即協助傷者爭取應有保障，並追究責任。

台北市議員許淑華質詢北市體育局與兆豐產險簽訂無效保單。(翻攝畫面)

許淑華表示，北市體育局投保的意外險涵蓋七虎公園游泳池等79個運動場所，保障期間為114年2月1日至115年1月31日，包含每人體傷責任600萬元等保障額度。然而這份保單的「除外責任」條款規定：「被保險人因所有、使用或管理游泳池所致第三人體傷、死亡或第三人財物毀損滅失之賠償責任。」

許淑華指出，這項條款的漏洞使得體育局雖然將游泳池納入投保範圍，但民眾在游泳池內受傷，兆豐產險依法可拒絕賠償。這起事件導致七虎公園游泳池的五名意外受傷泳客求償無門。其中一名泳客的醫療及薪資損失總計已達11萬餘元，全數無法受償。許淑華痛批，身為首善之都，不應發生如此荒唐的行政缺失。她要求北市府必須承擔責任，立刻代替五名傷者向兆豐產險協調，確保傷者拿到應有的理賠金額。

此外，許淑華同時要求市府，必須說明當初體育局未審閱保單條款即簽約的疏失原因，並追究兆豐產險在洽談過程中，是否未盡說明責任或刻意隱瞞除外責任範圍。許淑華進一步指出，除了七虎游泳池，體育局尚管理新生、木柵、碧湖等三座游泳池，這些民眾的權益也因這次行政缺失而受損。她強調，市府應提出實質解套方案，並確保未來在簽訂所有意外險保單時，各單位須逐項仔細審閱條款，杜絕「無效保單」的事件重演。

