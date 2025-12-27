北市五股驚悚工安意外 男遭巨大石雕爆頭「後腦凹陷」命危送醫

新北五股發生工安意外。翻攝畫面

新北市五股區外寮路一處工廠今（27）日下午1點多發生一起嚴重工安意外，一名20多歲男性工人在進行搬運作業時，疑似遭現場巨大石雕砸中，造成後腦嚴重受創，當場失去生命跡象。

警消接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場，救護人員到場時，男子 後腦出現凹陷性傷勢，已無呼吸心跳（OHCA），隨即在現場實施心肺復甦術，並緊急將人送往林口長庚醫院搶救，目前仍由院方全力救治中。

初步了解，事故發生時男子正在工廠內進行搬運作業，過程中疑因不明原因發生意外，遭重達數百公斤的石雕壓砸。至於實際肇因、是否涉及作業流程疏失或違反工安規定，仍有待勞檢單位及相關機關進一步調查釐清。

